Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu

Çayırova'da kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta, yaklaşık 20 saatlik aramanın ardından Denizli Göleti çevresinde sağ bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:43
20 saatlik geniş çaplı arama sonucunda sevindirici son

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dün akşam evden çıktıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta, yaklaşık 20 saat süren arama çalışmaları sonucunda Denizli Göleti çevresinde sağ olarak bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler arasında AFAD, itfaiye, jandarma, polis, Gebze Belediyesi ile Siemens arama kurtarma ekipleri yer aldı. Ekipler, Delibalta’ya yapılan birkaç telefon çağrısında ulaştı; ancak yaşlı adam bulunduğu konumu tarif edemedi.

Köyde yürütülen aramalar sırasında bir vatandaş tarafından fark edilen Delibalta için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Delibalta, ambulansta hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan ekiplerin ve duyarlı vatandaşların katkısıyla kayıp vatandaşın sağ olarak bulunması, ailesi ve yakınlarına büyük sevinç yaşattı.

