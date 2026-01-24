Bursa İnegöl’de İnşaat Demirleri Altında Kalan İşçi Yaralandı
Olayın Detayları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana gelen olayda işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firmasının deposunda gerçekleşti.
İşçi Ali K.(61), çalıştığı sırada demir istifi üzerine devrildi. Demirlerin altında kalan işçi bacaklarından yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
