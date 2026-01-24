Bursa İnegöl’de İnşaat Demirleri Altında Kalan İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl'de depo istifi devrildi; işçi Ali K.(61) demirlerin altında kalarak bacaklarından yaralandı, İnegöl Devlet Hastanesinde kırık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:43
Bursa İnegöl’de İnşaat Demirleri Altında Kalan İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl’de İnşaat Demirleri Altında Kalan İşçi Yaralandı

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir inşaat malzemeleri firmasının deposunda meydana gelen olayda işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firmasının deposunda gerçekleşti.

İşçi Ali K.(61), çalıştığı sırada demir istifi üzerine devrildi. Demirlerin altında kalan işçi bacaklarından yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının bacağında kırıklar olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAAT MALZEMELERİ FİRMASININ DEPOSUNDA MEYDANA GELEN OLAYDA İNŞAAT...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAAT MALZEMELERİ FİRMASININ DEPOSUNDA MEYDANA GELEN OLAYDA İNŞAAT DEMİRLERİ ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İNŞAAT MALZEMELERİ FİRMASININ DEPOSUNDA MEYDANA GELEN OLAYDA İNŞAAT...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları