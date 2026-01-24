Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı

Gaziantep'te kezzap saldırısı: Eski eşten dehşet

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi S.Ç (31), boşandığı eski eşi A.K. (36) tarafından evinde ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi

İddialara göre, eve gelen A.K., S.Ç.'yi bağladıktan sonra başına kezzap döktü. Saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçmadan önce yakınlarını aradı. Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ağır yaralı olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren S.Ç.'nin kafasında çok ciddi yanıklar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Olaydan sonra kaçan A.K., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

