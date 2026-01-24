Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Antalya’nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak’ta, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu dengesini kaybederek su tahliye kanalının içine düştü.

Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailenin kendi imkanlarıyla menfeze girerek kurtarma çabaları sonuç vermedi. Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmaları yürüttü; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada ekipler, minik kızın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

