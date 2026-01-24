Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi

Antalya Aksu'da oyun oynarken su tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra Berhu, yapılan kurtarma çalışmaları sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:03
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi

Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Antalya’nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak’ta, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu dengesini kaybederek su tahliye kanalının içine düştü.

Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailenin kendi imkanlarıyla menfeze girerek kurtarma çabaları sonuç vermedi. Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmaları yürüttü; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada ekipler, minik kızın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Oyun oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra hayatını kaybetti

Oyun oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra hayatını kaybetti

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları