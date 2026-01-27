Kapaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca, 25 Fişek Ele Geçirildi

Kapaklı'da yapılan operasyonda M.Ç. ve M.Y. üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi; şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:03
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik bir operasyon yapıldı.

Operasyon Detayları

Çalışmalar sırasında M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

