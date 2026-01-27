Kapaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca, 25 Fişek Ele Geçirildi

Kapaklı'da yapılan operasyonda M.Ç. ve M.Y. üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi; şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.