Kapaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca, 25 Fişek Ele Geçirildi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik bir operasyon yapıldı.
Operasyon Detayları
Çalışmalar sırasında M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
