Kapaklı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kapaklı'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, araç Pınar Bulvarı üzerinden Yeni Sanayi Kavşağı'na doğru seyrederken alev aldı. Durumu gören vatandaşların ihbarıyla harekete geçen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi; yangının benzin kaçağından olabileceği değerlendiriliyor. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

