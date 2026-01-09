Kapalıçarşı Soruşturması: Samsun'da 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

İstanbul merkezli operasyonun Samsun ayağında 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun’da gözaltına alınan üç şüpheliden birinin tutuklandığı, iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, salı sabahı saatlerinde İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde, toplam 80 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı olarak düzenlendi.

Samsun'da, bunlardan 1’i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler önce Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede, İstanbul’daki savcıya ve mahkemeye SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifade vermeleri beklenen şüphelilerin, adliye yoğunluğu nedeniyle ilk ifadelerinin alınamadığı belirtildi. Bunun üzerine şüpheliler tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bugün yeniden Samsun Adliyesi’ne getirilen E.İ., F.E. ve E.T. isimli şüpheliler, SEGBİS üzerinden İstanbul’daki savcı ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Mahkeme kararıyla E.İ. tutuklanırken, F.E. ile E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN KAPALIÇARŞI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINAN 3 ‘DEN 1’İ TUTUKLANIRKEN, 2 KİŞİ İSE MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.