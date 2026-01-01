Kapıdağ'da 5 Gündür Kayıp: Elif Kumal İçin Aramalar Sürüyor

Kapıdağ'da 5 gündür kayıp olan Elif Kumal için aramalar sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp sırasında erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından kaybolduğu belirtilen Elif Kumal (34) için yürütülen arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.

Olayın seyri

Olay, 27 Aralık gecesi Yukarıyapıcı Göleti çevresindeki kamp alanında meydana geldi. İddiaya göre Kumal, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla kamp yaparken bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal'ın, 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle gece geç saatlerde kamp alanından ayrıldığı öne sürüldü. Sabah saat 11.00 civarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Enis G., kız arkadaşına ulaşamadığını belirtti.

Kamera görüntüleri ve telefon sinyali

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan kontrollerde Kumal'ın aracının ne Bandırma ne de Erdek yönüne girişine dair görüntüye ulaşılamadı. Ayrıca Kumal'ın cep telefonundan kaybolduğu günden bu yana herhangi bir sinyal alınamadığı kaydedildi.

Tırnak izi iddiası ve gözaltı

Olay sonrası gözaltına alınan Enis G., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve Erdek Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İfadesinde, tartışma sonrası Kumal'ın kendi aracıyla bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Bu süreçte Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edildi. Kamp alanındaki üçüncü kişinin ifadesinde ise çiftin tartıştığı ve Enis G.'nin Kumal'ı darbettiği öne sürüldü.

Ele geçirilen eşyalar ve bulunmayan tampon

Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde, Enis G. ve yanındaki arkadaşının evlerinde, araçlarında arama yapıldı ve çok sayıda elektronik cihaza el konuldu. Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde olduğu ileri sürülen bir depoda da arama gerçekleştirildi; ele geçirilen elektronik cihazlar inceleme için ilgili birimlere gönderildi. Arama çalışmalarının üçüncü gününde bölgede bulunan ve Kumal'ın aracına ait olabileceği değerlendirilen plastik tampon parçasının ise yapılan inceleme sonucu aynı markanın farklı bir modeline ait olduğu tespit edilerek olayla bağlantısı olmadığı belirlendi.

Geniş çaplı arama çalışmaları

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, itfaiye, UMKE ve çeşitli gönüllü arama kurtarma kuruluşlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip katılıyor. Ekipler, dron destekli aramalarını ormanlık alanlarda, kayalıklarda, gölet çevresinde ve sahil hattında karadan, havadan ve denizden sürdürüyor.

Sosyal medya ve çalışma notları

Kamp alanında çekilen ve Kumal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde kamp ateşi yer alırken, erkek arkadaşının hesabından paylaşılan fotoğraflarda kamp ateşi, alkol şişeleri, kadeh, bıçak ve et parçaları olduğu görüldü. Kayıp Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı bilgisi de kayda geçti.

Kayıp kadını bulmak için başlatılan çalışmalar, beşinci günde de aralıksız devam ediyor.

