Kapıdağ'da 7. gün: Elif Kumal için arama kurtarma sürüyor

Balıkesir Erdek'te 7 gündür kayıp Elif Kumal için karadan ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları, 430’u aşkın personel ve köpek timleriyle yoğunlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:23
Balıkesir’in Erdek ilçesinde 7 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’ı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olayın ilk gününden bu yana devletin tüm imkânları seferber edildi, ekipler hem karadan hem havadan yoğun şekilde görev yapıyor.

Arama çalışmalarında, Elif Kumal’ın kullandığı yastık kılığı arama kurtarma köpeği Ritaya koklatılarak iz çalışması yapılıyor. Ekipler, tespit edilen tüm alanları yeniden tarıyor ve interdisipliner bir yaklaşımla devam ediyor.

Erdek Kaymakamı Hasan Göç arama çalışmalarına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Elif kardeşimizden bir haber alabilmek için, olayın meydana geldiği günden bu yana devletimiz tüm imkânlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de İlçe Jandarma Komutanlığı’nda, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, Vali Yardımcımızın başkanlığında; Alay Komutanımız, emniyet birimlerimizin temsilcileri, çevre illerden gelen temsilciler ve AFAD Başkanımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar yapılan çalışmaları yeniden gözden geçirdik. Bundan sonra atılacak adımlara ilişkin hareket tarzını da tekrar belirledik. Bugün 430’un üzerinde personelle arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün, ilk günkü hassasiyetle muhtarlarımızı yeniden harekete geçirdik. Arama yapılan tüm alanlar tekrar elden geçiriliyor. Köylerimizden gönüllülerle birlikte bu çalışmalara hem su altı aramaları hem de havadan yürütülen faaliyetlerle devam ediliyor. İHA’larımız, helikopter desteğimiz ve drone’larla arama çalışmalarımız bugün de sürecek. Elif kızımızdan inşallah olumlu ve sevindirici bir haber alıncaya kadar bu çalışmalar sonlanmayacak. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu çalışmaları kamuoyuna yansıtmanız bizim için çok kıymetli. Bir iz olduğunda hem ailemizle hem de sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız. Merak etmeyin."

Köpekli timler devrede

Arama faaliyetine iz sürme köpekleri de dahil edildi. Ritaya koklatılan yastık kılıfından elde edilen koku örneği, 7 iz sürücü köpeğe daha verildi ve farklı güzergâhlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belirlenen bölgelerde köpekli timlerin yanı sıra karadan yürütülen taramalar ve havadan sürdürülen keşif faaliyetleriyle tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

Elif Kumal’ın kaybolmasının ardından bölgede AFAD, jandarma, emniyet, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle geniş çaplı bir arama başlatıldı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ATV araçları, su altı arama sistemleri, İHA’lar, helikopter ve dronelarla Kapıdağ Yarımadası’ndaki çok sayıda nokta tek tek tarandı. Arama çalışmaları 7’nci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

