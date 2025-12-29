Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Geçici Olarak Durduruldu

Güncel Durum ve Nedenler

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için günlerdir süren arama çalışmaları, havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak sonlandırıldı.

Yetkililer, aramaların Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanlarda yürütüldüğünü, çalışmalara jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekiplerin katıldığını bildirdi. Gölette ve çevresindeki su kaynaklarında gerçekleştirilen dalgıç aramaları da tamamlandı.

Gönüllü Katılımcının İfadeleri

Arama çalışmalarına katılan Sadık Demir, yaşanan sürece ilişkin şunları aktardı:

"Arkadaş beni Kapıdağ’ın girişinde gördü pazar günü saat 11 sularında. Kız arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Ben de ‘hemen gidelim arayalım’ dedim. ‘Jandarmaya haber verdin mi’ diye sordum. ‘Vermedim’ dedi. Sonra geldik Kapıdağ’a aramaya başladık. Ondan sonra hâlâ arıyoruz yani şu an"

Sonraki Adımlar ve Çağrı

Yetkililer, arama çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatılacağını belirtirken, Elif Kumal’ı gören veya olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

