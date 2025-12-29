DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,2%
ALTIN
5.989,07 4,2%
BITCOIN
3.763.113,21 -0,04%

Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Geçici Olarak Durduruldu

Balıkesir Erdek’te Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için aramalar, hava kararması ve azalan görüş nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:12
Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Geçici Olarak Durduruldu

Kapıdağ’da Kayıp Elif Kumal İçin Aramalar Geçici Olarak Durduruldu

Güncel Durum ve Nedenler

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için günlerdir süren arama çalışmaları, havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak sonlandırıldı.

Yetkililer, aramaların Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanlarda yürütüldüğünü, çalışmalara jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekiplerin katıldığını bildirdi. Gölette ve çevresindeki su kaynaklarında gerçekleştirilen dalgıç aramaları da tamamlandı.

Gönüllü Katılımcının İfadeleri

Arama çalışmalarına katılan Sadık Demir, yaşanan sürece ilişkin şunları aktardı:

"Arkadaş beni Kapıdağ’ın girişinde gördü pazar günü saat 11 sularında. Kız arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Ben de ‘hemen gidelim arayalım’ dedim. ‘Jandarmaya haber verdin mi’ diye sordum. ‘Vermedim’ dedi. Sonra geldik Kapıdağ’a aramaya başladık. Ondan sonra hâlâ arıyoruz yani şu an"

Sonraki Adımlar ve Çağrı

Yetkililer, arama çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatılacağını belirtirken, Elif Kumal’ı gören veya olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

KAPIDAĞ’DA KAYIP ELİF KUMAL İÇİN ARAMALARA ARA VERİLDİ

KAPIDAĞ’DA KAYIP ELİF KUMAL İÇİN ARAMALARA ARA VERİLDİ

KAPIDAĞ’DA KAYIP ELİF KUMAL İÇİN ARAMALARA ARA VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Saatte 90 km Fırtına: 10 Metreye Ulaşan Dev Dalgalar
2
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü: Polis Memuru Yasin Koçyiğit DEAŞ Operasyonunda Şehit
3
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Denizli'de yem kırma makinesinde feci kaza: 26 yaşındaki genç öldü
6
Bolu'da Gerede-Samsun Karayolu Çift Şeritli Ulaşıma Kapandı
7
Erden Timur'a Tutuklama Talebi: Galatasaray Başkan Vekili Aklama İddiasıyla Adliyede

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı