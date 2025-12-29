Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Örnek Mahallesi Kum yolu Mevkiinde balık avlamaya gelen vatandaşların ihbarı üzerine Manavgat Irmağı'nda bir erkek cesedi bulundu. Sudaki kişinin Muharrem Çakır (54) olduğu belirlendi.

Olay Yeri ve İlk Bulgular

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve 112 sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, ırmak kenarında demirli bulunan balıkçı teknesinin alt kısmında su içerisinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çakır'ın çevredeki teknelerde boyacılık gibi işlerle geçimini sağladığı belirtildi.

Şüpheli Gözaltında ve Adli Süreç

Jandarma ekipleri, tersane çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda Çakır ile teknede bulunan S. A. arasında sorun olduğunu ve olay gecesi dün gece saatlerinde tartışma yaşandığını belirledi. S.A.'nın jandarmaya verdiği ilk ifadede, Çakır'ı gece gördüğünü ve tekneden mazot ile lamba çalındığı yönünde tartışma yaşadıklarını söylediği, tartışma sonrası Çakır'ı bir daha görmediğini ve kavga etmediklerini beyan ettiği aktarıldı.

Cesedin ırmak içerisinde bulunması nedeniyle olay, Sahil Güvenlik Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerine devredilirken, S. A. ekiplerce gözaltına alındı. Muharrem Çakır'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

