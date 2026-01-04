DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karabağlar Aşık Veysel Mahallesi'nde dereye düşen köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 10 dakika içinde kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:26
Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karabağlar'da dereye düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Müdahale kısa sürede sonuçlandı

Karabağlar Aşık Veysel Mahallesinde dere yatağına düşerek mahsur kalan bir köpek, çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kurtarıldı.

Yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dereden kurtarma çalışmaları için bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arazöz ve kurtarma aracı ile sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede ulaştı ve kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 10 dakika içinde bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEREYE DÜŞEN KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN KÖPEK İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Sağlık Müdürü Uyardı: Soba değil, ihmal öldürür — Karbon Monoksit Tehlikesi
2
İzmir Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Hurda Gemi Kaçak Söküm İncelemesi
3
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada
4
Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada
5
İzmirli Mühendis Mustafa Sarıkavak Belgrad'da Tutuklandı
6
Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Adana'da Yılbaşı Gecesi Düğün Ofisine Parke Taşlı Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları