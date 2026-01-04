Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karabağlar'da dereye düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Müdahale kısa sürede sonuçlandı

Karabağlar Aşık Veysel Mahallesinde dere yatağına düşerek mahsur kalan bir köpek, çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kurtarıldı.

Yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dereden kurtarma çalışmaları için bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arazöz ve kurtarma aracı ile sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede ulaştı ve kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 10 dakika içinde bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

