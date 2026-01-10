Karabük’te 5 Katlı Apartmanda Yangın: 8 Kişi İtfaiyece Kurtarıldı

Karabük’te Seda Apartman’da çıkan yangında yoğun duman yükseldi; 5’i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:33
Karabük’te Yeşil Mahalle Yonca Sokak’taki Seda Apartmanında meydana gelen yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, binanın birinci katında bulunan bir dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olay ve müdahale

Yangının çıktığı daire Beytullah Ç.’ye ait. Çocuğun alevleri fark etmesi sayesinde 4 kişilik aile zamanında tahliye olarak kendilerini dışarı attı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve hasar

Yoğun dumanın üst katlara yayılması üzerine apartman sakinleri panik yaşadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 5’i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla güvenli bölgeye alındı.

Soruşturma

Yangın evde büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

