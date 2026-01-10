Karabük'te 5 katlı apartmanda yangın: 8 kişi kurtarıldı

Seda Apartmanı'ndaki yangında itfaiye ve yardım ekiplerinin müdahalesi

Karabük’te, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta bulunan Seda Apartmanı'nın birinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe yol açtı.

Beytullah Ç.'ye ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevleri, bir çocuğun fark etmesi üzerine 4 kişilik aile son anda dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın üst katlara yayılması apartman sakinlerinde büyük panik oluşturdu.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangın evde büyük çaplı maddi hasara yol açarken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

