Karabük'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kapullu-5000 Evler yolunda kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü U.K. ile yolcu M.K. yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:30
Kaza Kapullu-5000 Evler Bağlantı Yolu'nda meydana geldi

Kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, Kapullu-5000 Evler Bağlantı Yolu üzerinde seyir halindeki kamyonet, kontrolün kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

78 ABK 479 plakalı kamyonetin sürücüsü U.K., Karabük Meteoroloji Müdürlüğü istikametinden 5000 Evler yönüne ilerlerken, hafriyat döküm sahası yanına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole devrildi.

Kazada, sürücü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH)'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

