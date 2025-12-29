DOLAR
Karabük'te Kar Çatısı Çöktü: 7 Büyükbaş Telef, 15 Küçükbaş Kurtarıldı

Karabük'te yoğun kar nedeniyle Kahyalar Köyü'ndeki ahır çöktü; 7 büyükbaş telef oldu. Safranbolu Aşağıdana'da 15 küçükbaş ise son anda kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:37
Yoğun kar, ahırları yıktı; ekipler müdahale etti

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı sonucu üzeri çadırla kaplı ahırlar çöktü. Olay, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi ile Safranbolu Aşağıdana köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahyalar köyündeki ahırın sahibi Mustafa Çetin (37), ahırın biriken kar yüküne dayanamayarak çöktüğünü yetkililere bildirdi. Meydana gelen göçükte ahırda bulunan 7 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Olayın ardından ilgili kurumlara bilgi verildi; AFAD ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli idari işlemlerin başlatıldığı ve ahırda meydana gelen hasarın tespiti için çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Safranbolu Aşağıdana köyünde ise Fatih Güler'e ait ahırın çatısı çöktü; olay sırasında ahırda bulunan 15 küçükbaş hayvan ise son anda kurtarıldı ve telef olmadığı aktarıldı.

Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşları ahır ve eklentilerde biriken kar yüküne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

