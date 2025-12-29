DOLAR
Ağrı'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Ağrı merkezdeki operasyonda 5 tabanca, 1 av tüfeği ve 73 tabanca fişeği ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:08
Ağrı'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Valilik açıklamasına göre ele geçirilen silah ve mühimmat detayları açıklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticaretine ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamalar valilikten yapıldı.

Yetkililer, yürütülen operasyonların yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

