Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın seyri ve yaralanmalar

Edinilen bilgiye göre kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılara ilişkin tedavi işlemleri sağlık ekipleri tarafından başlatıldı.

Gözaltı, adliye ve tutuklama

Darp ve bıçakla yaralama olayına karıştığı belirtilen B.T. (18) ve E.G. (20), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan B.T., Recep Tokur Polis Merkezine teslim edildi.

Şüpheliler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren B.T. ve E.G., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

