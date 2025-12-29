Rize Valisi Baydaş: 2025 Asayiş Bilançosu — Suçlarda %11 Azalma

Rize Valisi Baydaş 1 yıllık asayiş bilançosunu açıkladı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2025 yılı boyunca yürütülen güvenlik, asayiş ve diğer kurum çalışmalarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Suçlarda düşüş ve asayiş verileri

Vali Baydaş, kişilere karşı suçlarda 2024 yılına göre bir azalma olduğunu vurguladı: "2024 Ocak-Aralık ve 2025 Ocak-Aralık dönemlerini karşılaştırdığımızda, kişilere karşı işlenen suçta bir azalma görüyoruz. 2024’te 2 bin 368 olay meydana gelmişken, 2025’te olay sayısı 265 azalarak 2 bin 103’e düşmüştür. Bu yaklaşık yüzde 11’lik bir azalmaya tekabül ediyor ve bu tabloyu memnuniyetle müşahede ediyoruz".

2.368 → 2.103 (azalış 265; yaklaşık %11).

Mal varlığına karşı suçlardaki gelişme

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını belirten Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mal varlığına karşı işlenen suçta da azalma devam etmektedir. 2024’te 549 olay meydana gelmişken, 2025’te bu sayı 173 azalarak 376’ya düşmüştür. Hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlardaki bu düşüş, kolluk birimlerimizin, emniyetimizin ve jandarmamızın dikkatli takibi ve önleyici çalışmalarıyla mümkün olmuştur".

549 → 376 (azalış 173).

Terörle mücadele operasyonları

Rize'de terörle mücadele kapsamında 2025 yılı içinde 31 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Baydaş, operasyonların dağılımını şu sözlerle aktardı: "Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde, 25’i kırsal alanda jandarma sorumluluk bölgesinde, 6’sı şehir merkezinde olmak üzere toplam 31 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonların 4’ü FETÖ, 3’ü DEAŞ, 2’si PKK, 1’i DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütleri kapsamındadır. Bu 31 operasyonla ilgili faaliyetler 2025 yılında da aralıksız şekilde sürdürülmüştür".

Olayların aydınlatılma oranı

Vali Baydaş, olayların büyük çoğunluğunun aydınlatıldığını belirterek şunları söyledi: "Evet, olaylar yaşanıyor ama burada aydınlatma oranı çok önemli. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,67. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise bu oran yüzde 97,72. Bu küsuratlı kısım devam eden soruşturmalardan ve delil toplama süreçlerinden kaynaklanıyor. Bu işlemler tamamlandığında oranlarımızın yüzde 100’lere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızın üstün gayretine özellikle teşekkür etmek istiyorum".

Kişilere karşı suçlarda aydınlatma: %99,67

Mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma: %97,72

112 Acil Çağrı Merkezi verileri

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılara dair verileri paylaşan Vali Baydaş, "112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrıların toplamı 360 bin 904’tür. Maalesef bu çağrıların 141 bin 250’si asılsız çağrı" ifadelerini kullandı.

Toplam çağrı: 360.904

Asılsız çağrı: 141.250

Baydaş, bu sonuçların kolluk kuvvetleri ile ilgili kurumların koordineli çalışması ve önleyici tedbirlerle elde edildiğini belirtti.

