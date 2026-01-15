Karabük'te otomobil boş araziye uçtu: sürücü yaralandı

Kaza 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolunda meydana geldi

Kaza, 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak boş araziye uçarak takla attı.

Olayın ardından polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’TE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BOŞ ARAZİYE UÇARAK TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.