Karabük'te Otomobil Boş Araziye Uçtu: Sürücü Yaralandı

Karabük’te 5000 Evler-Kapullu yolunda kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçarak takla attı; sürücü E.K. yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:35
Kaza 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolunda meydana geldi

Kaza, 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak boş araziye uçarak takla attı.

Olayın ardından polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

