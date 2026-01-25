Karabük Yenice’de Otomobil Demir Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Karabük Yenice’de Otomobil Demir Bariyere Çarptı

Kaza Detayları

Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımda bulunan demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümit K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

