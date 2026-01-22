Karacabey'de Zırhlı Araç Takla Attı: 11 Kilo Altın Kayıp

Bursa Karacabey'de lastik patlaması sonrası takla atan zırhlı araçtan 11 kilo altın kayboldu; 3 görevli hafif yaralandı, jandarma geniş çaplı arama başlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:57
Lastik patlaması sonucu kontrolünü kaybeden araç yaklaşık dört takla attı

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında, kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç seyir halindeyken lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarına savrularak yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi.

Kazada araçta bulunan görevli sürücü E.Ö. (21) ile yolcu konumundaki R.T. (30) ve V.T. (48) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı; yol kenarı ve çevrede dedektörlerle tarama yapıldı ancak kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Firma yetkililerinin kaybolan altınlara ilişkin seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

