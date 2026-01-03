Karakas'ta En Az 7 Patlama: Alçak Uçuş Sesleri, Telekom ve Elektrik Kesintisi

Karakas'ta En Az 7 Patlama Kaydedildi

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta en az 7 patlama meydana geldiği bildirildi. Olay sırasında bölgeden alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İletişim ve Enerji Kesintileri

Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama yaşandığı, ayrıca bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili yetkililerden veya resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar henüz aktarılmadı.

