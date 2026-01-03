DOLAR
Karakas'ta En Az 7 Patlama: Alçak Uçuş Sesleri, Telekom ve Elektrik Kesintisi

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama duyuldu; alçak uçuş yapan uçak sesleri, telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve askeri üs yakınında elektrik kesintisi bildirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:32
Karakas'ta En Az 7 Patlama Kaydedildi

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta en az 7 patlama meydana geldiği bildirildi. Olay sırasında bölgeden alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İletişim ve Enerji Kesintileri

Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama yaşandığı, ayrıca bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili yetkililerden veya resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar henüz aktarılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

