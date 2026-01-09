Karaman'da Fırtına Uçan Çinko Çatı 1 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Karaman'da fırtına uçan çinko çatıyı kopardı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ayrancı ilçesi Böğecik köyünde meydana geldi

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyü'nde, sabah saat 07.50 sıralarında etkili olan şiddetli fırtına sonucu bir ahırın çinko çatısının bir bölümü koparak uçtu.

Olay anında ahırda bulunan Süleyman Karamanoğlu (58), üzerine düşen çatı parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamanoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanoğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’IN AYRANCI İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE UÇAN ÇİNKO ÇATININ ALTINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.