Karaman’da Kaçak Sigara ve 420 Fosil Ele Geçirildi: 12 Kişi Tutuklandı

Karaman'da jandarma operasyonunda kaçak sigara, 420 fosil ve çeşitli eserler ele geçirildi; 12 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:55
Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarındaki genel uygulamalar devam etti. 2-10 Ocak tarihlerinde, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamlı şekilde gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 18 bin 629 kişi sorgulanırken, bunlardan 59'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan aranan şahıslardan 12'si tutuklandı.

Uygulamalarda ele geçirilenler arasında 22.7 gram yaş halde skunk bitkisi, 10 adet tarihi obje, 2 adet dedektör, 420 adet fosil, 17 kilogram tütün, 119 paket bandrolsüz sigara, 560 adet dolu makaron, 100 bin 800 adet boş makaron ve 2 adet manuel makaron doldurma makinesi bulunuyor.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceğini bildirdi.

