Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü

Ordu'da saatte 70-80 km'ye ulaşan fırtına dev dalgalara yol açtı; Gülyalı'da ev bahçeleri sular altında kaldı, Altınordu'da 8 metrelik balıkçı kayığı parçalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:15
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü

Ordu'da fırtına deniz kıyısını vurdu: Evler sular altında, balıkçı kayığı battı

Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran fırtına, saatte 70-80 kilometreye varan rüzgarla dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar bazı yerleşim yerlerine çarparak maddi hasara yol açtı.

Gülyalı'da etkili fırtına ve tahliye çalışmaları

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde denizde etkili olan fırtına, bölgede bulunan evlere çarptı. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar evlerin duvarlarına ve bahçelerine zarar verdi, bahçelerde deniz suyu birikintileri oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekipler vidanjörler yardımı ile suların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Altınordu'da balıkçı barınağı zarar gördü

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Melet Irmağı'ndaki balıkçı barınağı da sabaha karşı etkili olan fırtınadan etkilendi. Dev dalgalar nedeniyle 8 metrelik balıkçı kayığı parçalanarak battı, balıkçıların kullandığı iskeleler zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri

Tugay Gürsoy: "Dalgaların yükselmesi ile beraber evlerimizin olduğu bölgelere dalgaların suyu ile doldu. Biraz kendi çabamızla, belediyemizin de desteği ile bu hale gelebildi. Allah'tan evimizin önünde kendi yaptırdığımız dalgakıran vardı, o biraz engelledi. Ciddi bir dalga vardı ve evin titrediğini bile hissettik. Önceki senelerde de oldu ama bu yıla kadar böyle bir mağduriyet yaşamamıştık."

Leyla Gürsoy: "Terasımız kum oldu, bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. Oluyordu ama bu şekilde ilk kez görüyoruz."

Erol Keskin: "Fırtına koptu ve dalga iskelelerimize ciddi zarar verdi. Burada yıllardır balıkçılık var, fırtına kopunca dalga köprüye kadar vurdu. Bir kayığı battı, diğer kayıkları kurtardık, yoksa zarar büyük olacaktı."

Enis Erarslan: "25 yıldan bu yana buradayız ama ilk defa böyle bir şey gördük. Arkadaşımızın zararı ağlar ve kayıkla birlikte 100 bin lira civarında."

Uyarı: Fırtınanın 31 Aralık öğle saatlerine kadar etkili olabileceği tahmin ediliyor.

