Karaman’da Kavşak Kazası: Otomobil İş yerine Daldı, 3 Yaralı

Karaman'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri iş yerine daldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ve araç bilgileri

Kaza, 09.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 HE 253 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 70 FL 157 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 HE 253 plakalı araç savrularak bir iş yerine girdi.

Kaza anı ve yaralılar

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde araçların çarpışmasının ardından bir aracın savrularak iş yerine daldığı anlar yer alıyor. Kazada araç sürücüleri ile 70 FL 157 plakalı araçtaki 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve hasar

Kaza sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-)

Karaman’da 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil iş yerine daldı: O anlar kamerada