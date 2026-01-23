Karaman'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 18 Yaşındaki Sürücünün Çenesi Kırıldı

Kaza Detayları

Karaman'ın Larende Mahallesi 1206. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, iki araç kavşakta çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Nisa Y. idaresindeki 01 GA 702 plakalı Toyota marka otomobil ile Veysel Z. (18) yönetimindeki 70 MA 0458 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün çenesinde kırık olduğu tespit edildi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

