DOLAR
43,01 -0,03%
EURO
50,39 -0,01%
ALTIN
5.992,66 -0,13%
BITCOIN
3.932.432,06 -0,16%

Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi'nde 21.30'da 42 ARL 650 plakalı Opel'in park halindeki 2 araca çarpıp sürücüsünün kaza yerini terk ettiği, yaralanma olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 01:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:59
Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti

Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti

21.30'daki kazada maddi hasar oluştu, sürücü olay yerinden uzaklaştı

Karaman'da akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde park halindeki iki araca çarpan sürücünün olay yerini terk ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ARL 650 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaza yerini terk etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, aracını terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve konu hakkında tahkikat yürütülüyor.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARACINI BIRAKIP KAZA YERİNİ TERK...

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARACINI BIRAKIP KAZA YERİNİ TERK ETTİ.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ARACINI BIRAKIP KAZA YERİNİ TERK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti
2
Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek
3
Şanlıurfa Birecik'te Apartman Yangını: İtfaiye Üst Katları Kurtardı
4
Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti
5
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü, sürücü kaçtı
6
Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza
7
Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları