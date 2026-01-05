Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti

21.30'daki kazada maddi hasar oluştu, sürücü olay yerinden uzaklaştı

Karaman'da akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde park halindeki iki araca çarpan sürücünün olay yerini terk ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ARL 650 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaza yerini terk etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, aracını terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı ve konu hakkında tahkikat yürütülüyor.

