Karaman'da Park Halindeki Otomobil Kundaklama Şüphesiyle Hasar Gördü

Karaman Gazidükkan Mahallesi'nde park halindeki otomobilin direksiyon ve koltukları yandı; polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:43
Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak — Sabah saatleri

Karaman'da park halindeki bir otomobilin direksiyon ve koltukları yanmış halde bulundu.

Sahibi sabah saatlerinde aracına binmek için kapıyı açtığında aracın iç kısmının yandığını fark etti ve derhal polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları