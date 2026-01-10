Karaman'da Park Halindeki Otomobil Kundaklama Şüphesiyle Hasar Gördü
Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak — Sabah saatleri
Karaman'da park halindeki bir otomobilin direksiyon ve koltukları yanmış halde bulundu.
Sahibi sabah saatlerinde aracına binmek için kapıyı açtığında aracın iç kısmının yandığını fark etti ve derhal polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan ilk değerlendirmelerde yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
