Karaman'da Polisten Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı — Metruk Evde 2 Tabanca Ele Geçirildi

Karaman'da polisten kaçan S.K. ve E.S., kovalamaca sonucu yakalandı; metruk evde bulunan 2 tabanca ekiplerce ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:03
Karaman'da Polisten Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı — Metruk Evde 2 Tabanca Ele Geçirildi

Karaman'da Polisten Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı — Metruk Evde 2 Tabanca Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesinde gerçekleşen olayda, Yunus timleri şüphe üzerine iki şahsı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar koşarak kaçtı ve kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında ekipler telsizden anons ederek adrese takviye ekip talebinde bulundu. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilerek çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemede kaçan şahısların en son Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki metruk bir binaya girdikleri tespit edildi. Metruk evin içinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu ve silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda S.K. ile E.S. kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN 2 ŞÜPHELİ KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ŞAHISLARIN...

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN 2 ŞÜPHELİ KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ŞAHISLARIN KAÇTIKLARI SIRADA METRUK BİR EVE ATTIKLARI 2 TABANCA İSE EKİPLER TARAFINDAN BULUNDU.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN 2 ŞÜPHELİ KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ŞAHISLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları