Karaman'da Polisten Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı — Metruk Evde 2 Tabanca Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesinde gerçekleşen olayda, Yunus timleri şüphe üzerine iki şahsı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar koşarak kaçtı ve kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında ekipler telsizden anons ederek adrese takviye ekip talebinde bulundu. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilerek çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemede kaçan şahısların en son Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki metruk bir binaya girdikleri tespit edildi. Metruk evin içinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu ve silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda S.K. ile E.S. kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

