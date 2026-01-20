Karaman'da Silahlı Saldırıda Baba Mustafa Şahin Hayatını Kaybetti

Karaman'da 7 Ocak'ta gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan baba Mustafa Şahin, 14 gün sonra yaşamını yitirdi; oğlu Yunus Emre Şahin olay günü hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:49
Karaman'da Silahlı Saldırıda Baba Mustafa Şahin Hayatını Kaybetti

Karaman'da Silahlı Saldırıda Baba Mustafa Şahin Hayatını Kaybetti

Olayın özeti

Karaman'da sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda, ağır yaralı olarak tedavi gören baba Mustafa Şahin (69), 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda bir oğlu olan Yunus Emre Şahin (30) ise saldırının olduğu gün hayatını yitirmişti.

Olayın detayları

Olay, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katil zanlısı M.K. ile baba Mustafa Şahin ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (30) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, zanlı aracının bagajından aldığı tabancayla baba ve üç oğluna ateş açtı.

Yaralılara müdahale ve adli süreç

Silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğulları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, yapılan müdahalelere rağmen olay günü yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Şahin ise 14 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAMAN’DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BABA VE 3 OĞLUNDAN BİRİNİN OLAY GÜNÜ HAYATINI...

KARAMAN’DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BABA VE 3 OĞLUNDAN BİRİNİN OLAY GÜNÜ HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN, AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİ GÖREN BABA MUSTAFA ŞAHİN'DE 14 GÜNDÜR VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

KARAMAN’DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BABA VE 3 OĞLUNDAN BİRİNİN OLAY GÜNÜ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları