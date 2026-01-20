Karaman'da Silahlı Saldırıda Baba Mustafa Şahin Hayatını Kaybetti

Olayın özeti

Karaman'da sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda, ağır yaralı olarak tedavi gören baba Mustafa Şahin (69), 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda bir oğlu olan Yunus Emre Şahin (30) ise saldırının olduğu gün hayatını yitirmişti.

Olayın detayları

Olay, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde, Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katil zanlısı M.K. ile baba Mustafa Şahin ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (30) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, zanlı aracının bagajından aldığı tabancayla baba ve üç oğluna ateş açtı.

Yaralılara müdahale ve adli süreç

Silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğulları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, yapılan müdahalelere rağmen olay günü yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Şahin ise 14 günlük mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

