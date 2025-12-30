DOLAR
Şanlıurfa'da Elektrikli Sobaya Su Müdahalesi: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da devrilen elektrikli sobanın alevlerini suyla söndürmeye çalışırken akıma kapılan 70 yaşındaki Fatma El Fettah hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:48
Olayın Detayları

Şanlıurfa'da, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu Fatma El Fettah (70), ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İddiaya göre, devrilen elektrikli sobanın alevlerini söndürmek için su ile müdahale eden kadın, bu sırada elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi.

Olay yeri Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi olarak kaydedildi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri haberdar edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma El Fettah'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

