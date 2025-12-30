Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi

Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Bilinçlendirme Çalışması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene istasyonunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Hedeflenen Konular

Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olduğu alanda genel güvenlik konularının yanı sıra hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi suçlara karşı bilgilendirme yapıldı.

Uyarılar ve Alınabilecek Önlemler

Ekipler, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi ve farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Broşür Dağıtımı

Bilgilendirme faaliyetleri sırasında hazırlanan el broşürleri de vatandaşlara dağıtıldı. Bu materyallerin, suçların önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle hazırlandığı ifade edildi.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 22–28 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.