Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, araç muayene istasyonunda hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:05
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi

Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Bilinçlendirme Çalışması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene istasyonunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Hedeflenen Konular

Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olduğu alanda genel güvenlik konularının yanı sıra hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi suçlara karşı bilgilendirme yapıldı.

Uyarılar ve Alınabilecek Önlemler

Ekipler, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi ve farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Broşür Dağıtımı

Bilgilendirme faaliyetleri sırasında hazırlanan el broşürleri de vatandaşlara dağıtıldı. Bu materyallerin, suçların önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle hazırlandığı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

