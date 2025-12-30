Ağrı'da 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin Paket Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklama ve soruşturma devam ediyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonlarda, güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir ele geçirmeye imza attı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada, hakkında adli işlem başlatılan 1 şüpheli olduğu bildirildi. Konuyla ilgili işlemlerin ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.