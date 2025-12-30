DOLAR
Ağrı'da 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:51
Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin Paket Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklama ve soruşturma devam ediyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonlarda, güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir ele geçirmeye imza attı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada, hakkında adli işlem başlatılan 1 şüpheli olduğu bildirildi. Konuyla ilgili işlemlerin ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

