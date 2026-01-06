Karamürsel'de Elektrikli Sobadan Yangın: Ev Sahibi Kendi İmkanıyla Kurtuldu

Olayın Detayları

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Ereğli Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız olan vatandaş, elektrikli sobanın açık olduğu odada uykuda dalınca yangın başladığı değerlendirildi.

Odayı yoğun dumanın kaplaması üzerine uyanan ev sahibi, alevleri fark ederek hızla kendini dışarı attı. Eşinin memlekette olması nedeniyle evde tek başına bulunduğu öğrenilen vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda evde maddi hasar meydana gelirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

