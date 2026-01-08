Konya Bozkır’da Fırtına: Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi; park halindeki araca ağaç düştü, can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:11
Olayın Detayları

Konya’nın Bozkır ilçesinde etkili olan fırtına, kent merkezinde önemli hasara yol açtı. Fırtına, birçok çatıyı uçurdu ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Ayrıca, gençlik merkezinin çatısının bir bölümü bahçeye uçtu ve Bozkır Belediyesi’ne ait halı sahanın üst çatı brandası fırtınaya dayanamayarak zarar gördü. İlçeye bağlı Akçapınar Mahallesi’nde ise inşaat halindeki bir evin çatısı tamamen uçtu.

Yetkililer, ilçe genelinde pek çok noktada ağaçların kırıldığı ve çatıların hasar gördüğünü bildiriyor. Ekipler, bölgedeki hasarı tespit etmek ve güvenlik önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerin Uyarısı

Meydana gelen olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, hava şartları normale dönene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler, fırtınanın yol açtığı maddi hasarın boyutunu detaylı şekilde incelemeye devam ediyor.

