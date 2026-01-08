Samsun Merkezli Operasyon: Çocuk Müstehcenliğinde 3 Tutuklama, 17 Adli Kontrol

Samsun Merkezli Operasyonda 3 Tutuklama, 17 Adli Kontrol

19 ilde eş zamanlı operasyonla çocuk müstehcenliği şebekesine darbe vuruldu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ocak sabahı Samsun merkezli ve 19 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemede zanlıların Telegram hesapları üzerinden çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtımı ve satışını yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sabah ise toplam 20 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından ifadeleri alınan şahıslar hakkında 14 kişi için tutuklama, 6 kişi için adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucu 3 kişinin tutuklanmasına ve 17 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları devam eden diğer 17 kişinin ise yarın Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Operasyonun çocuk istismarı ve müstehcenlik içeren suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

SAMSUN MERKEZLİ 19 İLDE ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ SUÇUNA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN 20 KİŞİDEN 3’Ü KİŞİ TUTUKLANIRKEN, 17 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.