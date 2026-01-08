Malatya'da Ev Yangını: Hekimhan Kurşunlu'da İkamet Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Fatihler mezrasında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:56
Olay ve müdahale

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Fatihler mezrasındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının etkisiyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA DEPO YANGINI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

