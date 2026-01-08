Malatya'da Ev Yangını: Hekimhan Kurşunlu'da İkamet Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve müdahale

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Fatihler mezrasındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının etkisiyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

