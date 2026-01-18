Karasu-Adapazarı Yolunda Kaza: 8 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolunda yağış nedeniyle savrulan otomobil refüjdeki tabelaya çarptı; 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:56
Sinanoğlu mevkisinde yağış kaynaklı kaygan zeminde kontrol kaybı

Kaza, öğle saatlerinde Karasu-Adapazarı yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüjdeki tabelaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi bulunan otomobilde yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan 8 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

