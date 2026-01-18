Mardin'de Kar Kazası: Mazıdağı'nda 7 Yaralı
Kaygan zeminde iki araç kafa kafaya çarpıştı
Edinilen bilgilere göre, kaza kar yağışının etkili olduğu Mazıdağı-Derik karayolu'nda meydana geldi.
Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
