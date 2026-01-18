Mardin'de Kar Kazası: Mazıdağı'nda 7 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı; kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:26
Mardin'de Kar Kazası: Mazıdağı'nda 7 Yaralı

Mardin'de Kar Kazası: Mazıdağı'nda 7 Yaralı

Kaygan zeminde iki araç kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, kaza kar yağışının etkili olduğu Mazıdağı-Derik karayolu'nda meydana geldi.

Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ OTOMOBİLİN...

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçebey'de Çatı Yangını: 3 Katlı Ev Küle Döndü
2
İnegöl'de Kuzen Kavgası: Falçata ile Yüzünden Yaralandı
3
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı, anlar kamerada
4
Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın
5
Çorum'da Fiat-Tofaş Motor Yangını: 19 SE 233 İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı
6
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp
7
Suriye Ordusu Rakka'ya Girdi — SDG Çekildi, Arama-Tarama Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları