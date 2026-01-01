DOLAR
Kars’ta 130 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta yoğun kar ve tipiden dolayı 130 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler greyder ve kepçelerle çalışıyor, sürücüler Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan güzergâhlarında dikkatli olmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:55
Kars genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, kırsal bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. İki gündür süren olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte çok sayıda köy yolu kapandı.

Kapanan yolların dağılımı

Kapanan köy yolları ilçelere göre şu şekilde: Merkez 8, Akyaka 3, Arpaçay 20, Digor 12, Kağızman 42, Sarıkamış 20 ve Susuz 25. Toplamda 130 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele çalışmaları

Kars İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, bölgedeki kapalı yolları açmak için seferber oldu. Ekipler, çok sayıda greyder ve kepçe ile aralıksız çalışma yürütüyor; ancak etkili tipi zaman zaman çalışmaların seyrini aksatıyor.

Uyarılar ve trafik denetimleri

Kent genelindeki kar yağışı, trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler şehirlerarası yollarda denetimleri sıkılaştırırken, özellikle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan karayollarını kullanacak sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışının bölge genelinde yer yer etkisini sürdüreceği, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

