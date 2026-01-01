Artvin'de çığ: Ardanuç Zekeriya Köyü'nde arama kurtarma yeniden başladı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci günde yeniden başladı.

Çığta 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı; diğer iki çoban için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda, sürülerini yayladan köye getirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan çobanlar için başlatılan çalışmalarda Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Durum ve tahliye

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi; sabahın erken saatleri itibarıyla arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’ya ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler ve lojistik

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri görev yapıyor. Yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesi ile arama kurtarma ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

