Kars'ta kurtlar samanlıktaki köpeği götürdü — güvenlik kamerası kaydetti
Akyaka'da gece yarısı kameraya yansıyan anlar
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki Erhan Demir'in çiftliğinde meydana gelen olay, çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, aç kalan 2 kurdun sessiz ve hızlı şekilde alana yaklaştığı, kısa süre sonra samanlıkta uyuyan köpeği kaparak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Köpeği ağzında taşıyarak hızla koşan kurtlar, gecenin karanlığında kaybolurken, olay saniye saniye kameraya yansıdı.
