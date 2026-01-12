Kars'ta kurtlar samanlıktaki köpeği götürdü — güvenlik kamerası kaydetti

Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde, Erhan Demir'in çiftliğindeki güvenlik kamerası, aç kalan kurtların samanlıktaki köpeği alıp götürdüğü anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:01
Kars'ta kurtlar samanlıktaki köpeği götürdü — güvenlik kamerası kaydetti

Kars'ta kurtlar samanlıktaki köpeği götürdü — güvenlik kamerası kaydetti

Akyaka'da gece yarısı kameraya yansıyan anlar

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki Erhan Demir'in çiftliğinde meydana gelen olay, çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aç kalan 2 kurdun sessiz ve hızlı şekilde alana yaklaştığı, kısa süre sonra samanlıkta uyuyan köpeği kaparak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Köpeği ağzında taşıyarak hızla koşan kurtlar, gecenin karanlığında kaybolurken, olay saniye saniye kameraya yansıdı.

KARS’TA YERLEŞİM YERİNE GELEN AÇ KALAN KURTLAR, SAMANLIKTA UYUYAN KÖPEĞİ KAPTIĞI GİBİ GÖTÜRDÜ. O...

KARS’TA YERLEŞİM YERİNE GELEN AÇ KALAN KURTLAR, SAMANLIKTA UYUYAN KÖPEĞİ KAPTIĞI GİBİ GÖTÜRDÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü
6
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok
7
Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları