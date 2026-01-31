Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı: Olay ucuz atlatıldı

Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı

Kartal Yakacık Yeni Mahalle Demirkapı Caddesi üzerinde kum boşaltma çalışması sırasında bir hafriyat kamyonu, ileri manevra esnasında elektrik tellerine takıldı. Tellerin koparak kamyonun üzerine ve yere düşmesine rağmen şans eseri yaralanma veya maddi hasar olmadı.

Olay anı ve müdahale

Kazada kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alanda güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücü anlatıyor

Cem Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Buraya kum boşaltmaya geldim. Konumu bana attılar ve alanın geniş olduğunu söylediler. Akşamdan gelip burada bekledim, sabah da teslim edeceğim kişi geldi. Kamyonu yanaştırıp kumu boşalttım. İleri alırken damperde kalan kumlar oluyor, biz onları özellikle temizliyoruz. Karayollarında sıkıntı olmasın, ceza yemeyelim diye dikkat ediyoruz. Bu ara sokaktan çıkan bir araç vardı, hanımefendi. Kornaya basınca ben de rahatsız etmemek için kamyonu ileri almak istedim. O esnada anlık bir manevra sırasında olay yaşandı. Bende herhangi bir şey yok. Ancak köşedeki direğin çok alçak olması da buna biraz etkili oldu."

KARTAL YAKACIK'TA KUM BOŞALTMA İŞLEMİ SIRASINDA ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN HAFRİYAT KAMYONUNDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. TELLERİN KOPARAK KAMYONUN ÜZERİNE VE YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.