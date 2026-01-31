Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı: Olay ucuz atlatıldı

Kartal Yakacık'ta kum boşaltma sırasında elektrik tellerine takılan hafriyat kamyonunda tel kopması yaşandı; şans eseri yaralanma ve maddi hasar olmadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:33
Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı: Olay ucuz atlatıldı

Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı

Kartal Yakacık Yeni Mahalle Demirkapı Caddesi üzerinde kum boşaltma çalışması sırasında bir hafriyat kamyonu, ileri manevra esnasında elektrik tellerine takıldı. Tellerin koparak kamyonun üzerine ve yere düşmesine rağmen şans eseri yaralanma veya maddi hasar olmadı.

Olay anı ve müdahale

Kazada kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alanda güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücü anlatıyor

Cem Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Buraya kum boşaltmaya geldim. Konumu bana attılar ve alanın geniş olduğunu söylediler. Akşamdan gelip burada bekledim, sabah da teslim edeceğim kişi geldi. Kamyonu yanaştırıp kumu boşalttım. İleri alırken damperde kalan kumlar oluyor, biz onları özellikle temizliyoruz. Karayollarında sıkıntı olmasın, ceza yemeyelim diye dikkat ediyoruz. Bu ara sokaktan çıkan bir araç vardı, hanımefendi. Kornaya basınca ben de rahatsız etmemek için kamyonu ileri almak istedim. O esnada anlık bir manevra sırasında olay yaşandı. Bende herhangi bir şey yok. Ancak köşedeki direğin çok alçak olması da buna biraz etkili oldu."

KARTAL YAKACIK'TA KUM BOŞALTMA İŞLEMİ SIRASINDA ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN HAFRİYAT KAMYONUNDA...

KARTAL YAKACIK'TA KUM BOŞALTMA İŞLEMİ SIRASINDA ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN HAFRİYAT KAMYONUNDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. TELLERİN KOPARAK KAMYONUN ÜZERİNE VE YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

KARTAL YAKACIK'TA KUM BOŞALTMA İŞLEMİ SIRASINDA ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN HAFRİYAT KAMYONUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mudurnu'da Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
2
Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı: Olay ucuz atlatıldı
3
Batman'da 37 Firari, Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Beylikdüzü'nde 17 Yaşındaki Şüpheli Site Görevlisini Vurdu
5
Bilecik'te çadırda saklanan 220,52 gram Skunk ele geçirildi
6
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
7
İzmir Sağanağa Teslim: Menderes ve Ödemiş'te Yollar ile Tarım Arazileri Sular Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları