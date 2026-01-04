Kartalkaya'da Lüks Araç Kara Saplandı — 06 UNL 74

Kartalkaya'da Lüks Araç Kara Saplandı
Kaza Detayları
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 UNL 74 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için oto kurtarıcı çağırıldı.
