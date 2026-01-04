DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Kartalkaya'da Lüks Araç Kara Saplandı — 06 UNL 74

Bolu Kartalkaya yolunda 06 UNL 74 plakalı lüks otomobil kar birikintisine saplandı; araç hasar aldı, şans eseri yaralanma yok, oto kurtarıcı çağırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:30
Kartalkaya'da Lüks Araç Kara Saplandı — 06 UNL 74

Kartalkaya'da Lüks Araç Kara Saplandı

Kaza Detayları

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 UNL 74 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için oto kurtarıcı çağırıldı.

BOLU’DA KARTALKAYA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN LÜKS OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KAR...

BOLU’DA KARTALKAYA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN LÜKS OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KAR BİRİKİNTİSİNE SAPLANDI.

BOLU’DA KARTALKAYA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN LÜKS OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ KAR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde
2
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı
4
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi
5
Adıyaman'da Karlı Yolda Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
7
Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları