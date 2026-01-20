Nevşehir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Nevşehir'de kamyonetin hatalı sollaması sonucu otomobille çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı; sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu, ambulansa direnmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:35
Nevşehir'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza ve yaralılar

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. idaresindeki 50 SA 935 plakalı kamyonet, hatalı sollama yapınca önünde seyreden Hülya S. yönetimindeki 38 NC 309 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet kaldırımdan geçip duvara çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile kamyonette bulunan 2 kişi ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve sürücünün tutumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleriyle görüşen sürücü önce kendisinin sürücü olmadığını söyledi. Polislerin "Sürücü senmişsin, ben hatırlatayım" sözleri üzerine sürücü iddiasını geri çekip sürücü olduğunu kabul etti.

Ayrıca, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi ve sağlık ekiplerine direnerek sigarasını yakmak için çakmak istedi. Ekiplerin çabalarına rağmen sürücü yakınlarını arayarak yardım istedi; uzun uğraş sonrası ambulansa bindirilip tedavi altına alındı. Sürücünün, müdahale sırasında "İki fırt çekmeden gidemem" dediği aktarıldı.

Soruşturma

Kamyonet sürücüsünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları