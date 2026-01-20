Muğla Merkezli Operasyon: 'Daltonlar' ve 'Casperlar' Üyelerine 11 Gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yürütücü birimler

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini "Daltonlar" ve "Casperlar" olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinden 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonu, Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Soruşturma, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından başlatıldı.

Uygulama yapılan yerler ve yakalamalar

Harekete geçen ekipler; Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturmanın durumu

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ile çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

