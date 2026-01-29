Kartepe’de ATV Turu Kavgası: Baba Çocuklarının Önünde Darp Edildi

Kartepe’de ATV turunda kavga: Baba çocuklarının önünde darp edildi

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel’in sahasında meydana geldi

Kocaeli’nin turizm bölgesi Kartepede düzenlenen ATV turu sırasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre ATV işletmecileri ile tur için gelen vatandaşlar arasında anlaşmazlık çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine grupta rehber olduğu ileri sürülen şahıs arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle sözlü kavga fiziksel müdahaleye evrildi. ATV turu düzenleyen şahıslar, 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı.

Saldırıda bir baba, çocuklarının gözleri önünde darp edilirken, olay anında bir çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kayıtlar ve görgü tanıklarının ifadeleri, bölgede yaşanan bu olaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

