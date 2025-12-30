Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Erzincan’da yılbaşı öncesi gıda denetimleri sıkılaştı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimleri artırdı. Kent genelinde yürütülen kontrollerde tüketicinin güvenliği öncelikli tutuluyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler

Denetimlerde marketler, pastaneler, tatlı ve kuruyemiş satış noktaları ile alkollü içecek satışı yapan işletmeler titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler özellikle hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluk gibi hususlara odaklanıyor.

Saha çalışması ve bildirim kanalları

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker’in de sahada yer aldığı denetimlerde, gıda güvenliğinden taviz verilmeyeceği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı’nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı.

Denetimlerin yılbaşı süresince aralıksız devam edeceği belirtilirken, amaçlarının vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yılbaşı geçirmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

